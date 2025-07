L’AQUILA: VERTENZA AURA IN CONSIGLIO, SANTANGELO,”INACCETTABILE TAGLIO DEL 50% COSTO PERSONALE”

L’AQUILA – “La nostra città non può permettersi un’emorragia così elevata di posti di lavoro, pari – secondo quanto si è appreso – al 50% dei costi del personale. Per quanto nelle proprie possibilità, la Municipalità dell’Aquila sarà dalla parte di chi difende l’occupazione di decine di maestranze”.

E’ quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, a margine della conferenza dei capigruppo che si è tenuta nel pomeriggio di ieri a palazzo Margherita sulla crisi dello stabilimento Aura del tecnopolo del capoluogo abruzzese.

L’azienda, attiva nel riciclo di rifiuti elettronici e situata nel Tecnopolo d’Abruzzo, ha annunciato l’intenzione di abbattere del 50% i costi del personale, una misura che rischia di avere un impatto devastante sull’occupazione, nata dalla Accord Phoenix, conta 70 dipendenti, tutti attualmente in cassa integrazione

“I rappresentanti sindacali che hanno risposto al nostro invito – ha proseguito Santangelo – hanno spiegato con molta chiarezza la situazione di estrema difficoltà degli addetti dell’azienda in questione. La Regione Abruzzo, che ha una titolarità più specifica in materia di lavoro, riconvocherà il tavolo con il managment aziendale, invitato, ma non presente ieri alla conferenza dei capigruppo del comune dell’Aquila”.

“Dal canto nostro – ha concluso Santangelo – nella prossima seduta del Consiglio comunale verrà approvato un ordine del giorno a sostegno dei lavoratori, ieri elaborato e condiviso da tutti i capogruppo, maggioranza e opposizione, a conferma di quanto questa situazione stia particolarmente a cuore di tutta la politica cittadina, e ci adopereremo presso tutte le sedi istituzionali competenti, come hanno ben percepito i sindacati, affinché decine di famiglie aquilane non debbano affrontare l’incubo della perdita del posto di lavoro”.