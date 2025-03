L’AQUILA: VIA AL CORSO DI LETTURA SCENICA DELl’ASSOCIAZIONE “LE MUSE RITROVATE”

L’AQUILA – L’associazione culturale Le Muse Ritrovate organizza e cura un nuovo corso di Lettura scenica che avrà inizio il 24 marzo alle ore 17 e che si terrà nella sede del Centro Servizi per il Volontariato in via del Gatto n. 6 all’Aquila.

Si spiega in una nota: “Il corso si articolerà in sei incontri coordinati e condotti dall’attrice e docente Rosa Fanale e saranno caratterizzati da un approccio di tipo laboratoriale: non si tratta di un corso di recitazione né di un corso di teatro. Chi parteciperà agli incontri svilupperà le tecniche per leggere brani in prosa e in poesia davanti a un pubblico e imparerà a condividere la lettura ad alta voce come esperienza comunicativa ed espressiva”.

“Le Muse Ritrovate, attive sul territorio aquilano dal 2017, hanno istituito sin dagli inizi della loro attività il gruppo di lettura Librando e organizzano reading pubblici e gratuiti per la promozione della cultura in ambito cittadino e regionale. Cogliere le opportunità che la lettura offre vuol dire riconoscere che non si può essere cittadini attivi senza essere dei lettori consapevoli. Una società al passo con le trasformazioni e con nuove esigenze condivise ha sicuramente bisogno di leggere libri e di affiancare all’esperienza solitaria della lettura momenti di relazione e di confronto. Stiamo assistendo a un impoverimento culturale progressivo: promuovere attivamente l’aspetto sociale della lettura è un dovere delle associazioni culturali, della scuola, delle biblioteche, delle università che possono formare un circuito culturale integrato”.

Gli incontri del corso di Lettura Scenica seguiranno il seguente calendario: 24 e 31 marzo; 10, 14, 28 aprile, 5 maggio 2025 dalle ore 17 alle ore 19. Per iscrizioni scrivere a: info@lemuseritrovate.it