L’AQUILA: VIA ALLA BONIFICA DEI TERRENI NELL’EX CASERMA ROSSI, OSPITERANNO IL NUOVO PARCHEGGIO

Ex Caserma Rossi: affidati lavori bonifica terreni

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha affidato ad una ditta specializzata le attività di analisi, indagine ed eventuale bonifica dei terreni su cui sorgerà l’area destinata a parcheggio pubblico all’interno dell’ex Caserma Rossi.

Ad annunciarlo, con una nota, è l’assessore con delega alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis.

“Prosegue speditamente il progetto per dotare la città di una nuova infrastruttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti. Si tratta di un’attività funzionale alla realizzazione delle aree di sosta”, spiega l’assessore. “Una volta verificato che i terreni siano sicuri da eventuali materiali o ordigni esplosivi si potrà proseguire con il progetto, da 4,7 milioni di euro complessivi, che prevede la realizzazione del futuro parcheggio multiuso da 300 posti, hub per i bus turistici e postazioni per la ricarica di veicoli elettrici”.