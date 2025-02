L’AQUILA: VIA ALLA RACCOLTA DEI MEDICINALI, DONAZIONI IN 10 FARMACIE FINO A LUNEDI’

L’AQUILA – È partita anche all’Aquila la 25esima edizione delle Giornate di raccolta del farmaco per le persone e le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa della fondazione Banco Farmaceutico, partita oggi, terminerà lunedì 10 febbraio.

In città saranno dieci le farmacie in cui sarà possibile acquistare e donare medicinali. L’obiettivo è raccogliere 2.500 confezioni per sostenere sei realtà benefiche del territorio.

Nell’edizione del 2024, all’Aquila furono raccolti medicinali per 20mila euro di valore, mentre in Abruzzo si è toccata quota centomila euro.

In tutta Italia, invece, l’anno scorso sono state raccolte 588mila confezioni di farmaci, per un valore di oltre 5 milioni di euro, che hanno permesso di aiutare duemila realtà che si prendono cura delle persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato, però, è quasi del doppio.

Per questo il Banco Farmaceutico torna a chiedere aiuto ai cittadini: “Donare un farmaco è essenziale per migliaia di famiglie che si trovano in gravi difficoltà, perché contribuisce a restituire loro speranza e la possibilità di curarsi; è un gesto semplice che ci fa partecipare della vita di chi ha bisogno, ricordandoci ciò che ci rende davvero umani”, scrive nel suo appello Sergio Daniotti, presidente della Fondazione.

Servono soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio dell’agenzia italiana del farmaco, ma anche con la collaborazione di tante realtà, oltre che di ventimila farmacie e 25mila volontari.