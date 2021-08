L’AQUILA, VIA ALTRI BINARI DELLA METRO DI SUPERFICIE: SARANNO SMANTELLATE TRE STRADE

L’AQUILA – Tra qualche mese saranno rimosse altre tracce delle rotatorie della metropolitana di superficie mai realizzata all’Aquila.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, con specifica determina il Comune ha infatti affidato l’incarico per la direzione lavori a una professionista esterna che affiancherà il responsabile unico del procedimento per il “rifacimento della pavimentazione stradale in via della Comunità Europea, via Leonardo da Vinci e via Amiternum con una previsione di spesa di circa 660mila euro”.

Installate dalla giunta Tempesta a fine anni Novanta. L’assessore alle opere pubbliche Vito Colonna ha specificato che saranno prima tolti i binari, installati a fine anni Novanta dalla giunta Tempesta, e poi si procederà con il nuovo asfalto.

Le risorse, ha inoltre aggiunto, “arrivano dalla rimodulazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e posso annunciare che ai 660mila euro se ne aggiungeranno altri 300mila”. Parte dei binari erano stati già rimossi in viale Corrado IV.

Il Comune ha in ogni caso intenzione di non rinunciare del tutto alla metropolitana e, anzi, di installare due linee, una cittadine e una esterna al centro storico.

In particolare, quella cittadina dovrebbe chiamarsi “Metrobus” e dovrebbe constare di autobus che, tramite corsie preferenziali per collegherebbero l’ospedale San Salvatore con il terminal di Collemaggio, senza passare per il centro storico.

Per avviare il progetto, si attendon dal ministero 6,5 milioni di euro, e cioè il residuo del finanziamento che era stato concesso per la metropolitana che le cui rotaie stanno per essere smantellate.

Per quanto riguarda la metropolitana esterna, il progetto risale al 2014 e verrà attivata previa soppressione di 14 passaggi a livello nel tratto ferroviario che va da San Demetrio a Sassa, e la contemporanea realizzazione di altre fermate che sono state costruite.