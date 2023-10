L’AQUILA: VIA FORTEBRACCIO CHIUDE PER UN MESE, LAVORI SOSTITUZIONE COLLETTORE FOGNARIO

L’AQUILA – Via Fortebraccio, all’Aquila, chiude al traffico per un mese.

È quanto riportato in una nota dell’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella che spiega: “Al fine di consentire alla Gran Sasso Acqua di sostituire il collettore fognario insistente al di sotto del manto stradale di via Fortebraccio, sarà necessario chiudere la stessa via al traffico”.

“Nello specifico è stata predisposta l’ordinanza numero 387 del 03.10.2023 che prevede dal 9 ottobre al 9 novembre 2023 l’istituzione del doppio senso di marcia ed il divieto di sosta sul lato sinistro a salire di via Caldora, nel tratto compreso tra l’innesto con Via Stinella fino a Porta Bazzano. Sarà poi istituito il divieto di transito da Porta Bazzano a via Barbara Micarelli”.

“Nella parte alta di via Fortebraccio invece,” continua l’assessore Cucchiarella, “verrà istituito il doppio senso di marcia da via San Crisante fino a piazza Bariscianello con contestuale divieto di sosta ambo i lati, con la sola eccezione degli spazi riservati ai residenti. Ovviamente l’accesso sarà consentito ai soli mezzi di cantiere, al trasporto merci ed ai residenti”.

Conclude l’assessore: “Consapevoli della necessità di rendere fruibile il prima possibile alla cittadinanza una delle strade più importanti all’interno delle mura cittadine, ed allo stesso tempo altrettanto convinti della necessità dell’intervento, abbiamo invitato i validi tecnici di GSA ad operarsi, congiuntamente agli operai, per terminare l’opera celermente.”