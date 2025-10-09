L’AQUILA: VIA IVO IORIO TRA ERBACCE E MARCIAPIEDI INVASI, LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

L’AQUILA – A Pettino, quartiere dell’Aquila, i marciapiedi di via Ivo Iorio “sono ormai invasi dalla vegetazione”.
La strada – lamentano ad AbruzzoWeb alcuni residenti – che parte dalla via principale nei pressi della scuola ‘Mariele Ventre’ e scende verso l’ospedale, presenta passaggi pedonali impraticabili sia a destra che a sinistra”.
“E così è impossibile camminare sui marciapiedi, la vegetazione li ha completamente ricoperti”, proseguono.
“Ogni giorno studenti e famiglie sono costretti a spostarsi sulla carreggiata con evidenti rischi per la sicurezza”, aggiungono i cittadini.
I quali chiedono dunque al Comune “un intervento rapido di pulizia e manutenzione, affinché questa strada torni a essere sicura e decorosa, come dovrebbe essere in un quartiere frequentato da tanti bambini e genitori”.
