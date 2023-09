L’AQUILA: VIA LANCIANO, RESIDENTI FURIOSI, “INGORGHI CON LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI AL FEDERALE”

L’AQUILA – I residenti di via Lanciano sono infuriati dopo che, con la ripresa degli allenamenti al Campo federale, si formano tutti i pomeriggi degli ingorghi a causa delle automobili parcheggiate abusivamente ai lati della strada.

“Sono anni”, dicono quelli del comitato dei residenti, “che cerchiamo soluzioni con assessori di ogni colore politico ma il problema non è mai stato risolto. Il Comune e la società che gestisce il campo federale, L’Aquila soccer school, nonostante le promesse fatte da almeno due anni, non hanno fatto nulla. Il problema è sorto soprattutto dopo che è stato costruito il palazzo della Figc, a nostro avviso sovradimensionato in relazione all’uso e alla frequentazione, in spazi dove prima si poteva parcheggiare”.

“In seguito alle nostre segnalazioni”, aggiungono, “ci sono blitz della polizia municipale che eleva multe dove c’è la zona rimozione h 24 ma nonostante questo la situazione con cambia. Si potrebbe rimediare aprendo una strada parallela cosa che non comporterebbe grossi impegni ma per adesso chi abita in via Lanciano è penalizzato e quando esce di casa non sa quanto tempo impiegherà per uscire dal giornaliero imbottigliamento”.