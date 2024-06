L’AQUILA: VIA LIBERA A NUOVA SCUOLA DI PIANOLA E A RIPRISTINO FORNO DI ONNA

L’AQUILA – Via libera alla ricostruzione della scuola d’infanzia e primaria di Pianola e alla realizzazione della rotatoria di accesso al plesso scolastico in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale 120 “Mausonia”, nonché al “Ripristino e riattivazione del Forno Pubblico di Onna”.

La seconda Commissione Consiliare del Comune dell’Aquila, “Gestione del Territorio” nell’adunanza di oggi pomeriggio, ha espresso parere favorevole alle due proposte di deliberazione di Consiglio comunale.

Per quanto riguarda la prima, si tratta della ratifica dell’accordo di programma sottoscritto dal sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi e dal presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso lo scorso 28 maggio relativo all’approvazione del progetto definitivo in variante al P.R.G. vigente.

Lo rende noto il presidente della II Commissione Guglielmo Santella, il quale esprime “piena soddisfazione per l’approvazione, visto che i due interventi andranno certamente a valorizzare le due frazioni del Comune di L’Aquila: Pianola avrà una nuova struttura scolastica (scuola d’infanzia e primaria) nonché un notevole miglioramento della vialibità attraverso la realizzazione di una rotatoria di accesso alla detta scuola, frutto della sinergia e della collaborzione tra gli organi competenti, Provincia e Comune. Onna invece avrà la riconsegna di una struttura simbolo di antiche tradizioni locali che costituiscono patrimonio culturale della comunità Onnese”.

I ringraziamenti vanno certamente al sindaco Pierluigi Biondi per l’impegno profuso in prima persona in entrambe le operazioni, di spessore per il territorio, nonché a tutte quelle figure tecniche e politiche, a cominciare dall’assessore Francesco De Santis, che a vario titolo sono intervenute nella filiera che si è conclusa con stesura degli atti deliberati favorevolmente in commissione.