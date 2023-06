L’AQUILA: VIA LIBERA A PROGETTO PER DODICI STAZIONI BIKE SHARING

L’AQUILA – Dodici stazioni per il nuovo servizio bike sharing saranno allestite in vari punti del territorio comunale dell’Aquila.

Lo prevede un piano di fattibilità tecnica economica, redatto nel quadro dell’attuale del Piano urbano per la mobilità sostenibile, approvato dalla Giunta comunale.

“Il servizio di condivisione delle biciclette, che sta prendendo sempre più piede nelle città per ridurre il traffico, incentivare la mobilità sostenibile e rispettare l’ambiente, è uno dei capisaldi del Pums – hanno spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, che ha proposto il provvedimento che ha avuto il via libera dell’esecutivo comunale – Il progetto prevede la realizzazione di punti di interscambio collocati in diverse aree del territorio per favorire interscambi più proficui tra gli utenti”.

Le stazioni di prelievo e di riconsegna dei mezzi saranno predisposti a piazza Duomo, in corrispondenza delle stazioni ferroviarie dell’Aquila e di Paganica (in questa frazione è prevista un’altra stazione, a piazza Regina Margherita), a Pettino nel parcheggio di via Leonardo da Vinci, al terminal di Collemaggio, a piazza d’Armi, nei quartieri del Torrione e di Colle Sapone, nei pressi dell’infopoint della Fontana luminosa, a Pile, all’ingresso ovest della città e in prossimità del polo universitario di Coppito.

“Le postazioni saranno dotate di software altamente tecnologici per la presa in consegna della bicicletta, il pagamento, la ricarica e la riconsegna: fasi potranno essere eseguite con una tessera o un QR code attraverso un’apposita applicazione. L’intera operazione ha un valore di circa 620 mila euro – hanno aggiunto sindaco e assessore – ed è ricompreso tra le azioni del programma Strategie di sviluppo sostenibile dell’Aquila, finanziato dai fondi Poc della Regione Abruzzo”.

La Giunta comunale, sempre su proposta dell’assessore Giuliani, ha inoltre approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di aree di interscambio alle stazioni ferroviarie di Paganica e Sassa.

Gli interventi descritti nei progetti, una volta che l’amministrazione avrà acquisito i finanziamenti necessari, prevedono la riqualificazione complessiva delle zone in questione, con la razionalizzazione dei parcheggi auto, l’allestimento di verde pubblico, di stazioni di bike sharing e di colonnine di ricarica elettrica, nonché la riconfigurazione della sosta degli autobus e degli attraversamenti pedonali della statale 17.