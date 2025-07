L’AQUILA: VIA LIBERA AD ASSESTAMENTO BILANCIO 2025-2027, MANOVRA DA 22 MILIONI

L’AQUILA – Ammonta a quasi 22 milioni e 700mila euro la “manovra” dell’assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune dell’Aquila, approvata stamani dal Consiglio comunale.

“Abbiamo avuto dei significativi aumenti nelle entrate, tra cui gli incrementi previsti per l’Imu e per i canoni degli alloggi case e map – ha spiegato l’assessore alle Politiche di bilancio, il vicesindaco Raffaele Daniele, illustrando il provvedimento in aula – oltre ai finanziamenti derivati da opere collegate al Pnrr, e ai trasferimenti di varia natura”.

“Tutto ciò – ha proseguito il vicesindaco – ci permette, con l’assestamento, di rafforzare programmi e progetti strategici, tra cui la destinazione di 400mila euro per gli interventi a sostegno della promozione turistica, culturale, sociale per L’Aquila capitale della cultura 2026, di 2 milioni e 600mila euro per il nuovo asilo al Torrione, in via Ettore Moschino, di 2 milioni per il completamento dei progetti previsti dal Pnrr e dal fondo complementare sempre in previsione dell’anno 2026, quando L’Aquila sarà capitale italiana della cultura, di 1 milione per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e di 251 mila euro per un intervento in favore del conservatorio di musica Casella, finanziato con una donazione della Siae. Questo, salvaguardando gli equilibri di un bilancio sano, serio e credibile”.

Con quattro emendamenti presentati dal sindaco Pierluigi Biondi, e che hanno avuto il benestare del Consiglio comunale, si arricchisce il plafond degli interventi per L’Aquila capitale italiana della cultura 2026, con 150mila euro di contributo proveniente dalla Camera di commercio a seguito di partecipazione a un bando da parte del Comune, mentre, introitando un finanziamento Cipess di 5 milioni e 310mila euro, si potrà procedere alla demolizione dell’edificio ex Inam di via XX settembre, con conseguente riqualificazione dell’area e realizzazione di un parcheggio.

Qualche giorno fa l’Asl, proprietaria dell’immobile, ha autorizzato la cessione al Comune. Per quanto riguarda gli altri due emendamenti del sindaco Biondi, con un finanziamento del ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare di 5 milioni e 800mila euro si provvederà a mettere in atto alcuni interventi tra cui la messa in sicurezza del centro abitato di Paganica, l’eliminazione di un cedimento sulla 17 bis nei pressi dell’ingresso autostradale dell’Aquila Est e la mitigazione del rischio idrogeologico della viabilità alternativa di accesso alle sorgenti del Vera e del rischio di valanghe nella zona di Assergi attraverso il completamento di una strada vicinale per l’evacuazione.

A seguito del via libera da parte della cabina di coordinamento per i terremoti dell’Aquila e del centro Italia, circa 534mila euro saranno invece destinati alla riqualificazione urbana della rete stradale comunale e spazi pubblici.

A favore del provvedimento hanno votato 20 consiglieri (Fdi, L’Aquila protagonista, Lega, Udc, Forza Italia), mentre si sono astenuti i 10 consiglieri presenti in aula dei gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, il Passo possibile, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova, Azione, gruppo misto.