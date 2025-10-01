L’AQUILA: VIA LIBERA AL PIANO URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE

L’AQUILA – Via libera della Giunta comunale dell’Aquila al Piano Urbano della Logistica Sostenibile (Puls).

“L’approvazione da parte dell’esecutivo del documento, previsto con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e che riferisce con particolare attenzione al centro storico della città, è la naturale conseguenza dell’adozione formulata dall’amministrazione lo scorso mese di maggio, cui è seguito un processo di partecipazione con la comunità e che potranno essere valutate nella fase attuativa”.

Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Mobilità al Comune dell’Aquila Paola Giuliani.

“Il Piano – spiega – individua soluzioni idonee a soddisfare le necessità degli utenti coinvolti nei processi di distribuzione delle merci, evidenziando l’opportunità di introduzione di sistemi tecnologici per una gestione condivisa degli spazi urbani che possano fornire informazioni all’utenza sullo stato di occupazione degli stalli di carico e scarico e garantire continuità al controllo del rispetto delle fasce orarie di entrata e uscita in centro storico da parte degli operatori del trasporto merci, della loro permanenza e del rispetto delle tempistiche di sosta”.

“Previsti, inoltre, servizi complementari quale il posizionamento di cargo-bike/mini-hub, i cui mezzi saranno forniti nell’ambito del progetto LIFE2M – Long Life to Micromobility a cui il Comune dell’Aquila ha aderito e che nelle scorse settimane è stato illustrato con un’iniziativa pubblica che ha coinvolto anche altri partner istituzionali dell’ente comunale”, conclude.