L’AQUILA, VIA LIBERA DELLA GIUNTA A DPP PER INTERVENTI A MADONNA FORE FINANZIATI CON FONDI PNRR

L’AQUILA – Via libera dalla giunta comunale al documento preliminare per la progettazione delle opere di riqualificazione urbana nella zona di San Giuliano per un importo complessivo di un milione di euro, finanziato con il Fondo complementare del Pnrr.

Un’iniziativa che verrà realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, la Provincia di S. Bonaventura dei Frati Minori del Convento di San Giuliano e il Club Alpino Italiano Sezione dell’Aquila.

“L’operazione è tra quelle inserite dall’amministrazione nel programma di investimenti da ventuno milioni di euro a valere sulle risorse del fondo complementare dedicato alle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 ed è solo la prima per cui è stato promosso l’iter amministrativo verso la realizzazione. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – I lavori saranno finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte di persone con disabilità motorie alla zona di Madonna Fore, l’aumento del comfort urbano e della fruibilità degli spazi pubblici nella zona di San Giuliano e la sicurezza degli spazi pubblici”.

“Le azioni promosse rappresenteranno un valore aggiunto per uno dei parchi urbani più frequentati della città, dove saranno realizzati una grande piazza e una serie di terrazzamenti intervallati da quattro ampie sedute che ridefiniranno l’area, e che rappresenta una delle porte d’accesso alla montagna. Interventi condivisi con cittadini e i frati della Provincia S. Bonaventura Frati minori che si sono offerti di cedere gratuitamente alcuni terreni affinché il progetto possa vedere la luce e ai quali va il nostro ringraziamento per la loro disponibilità”, aggiungono sindaco e assessore.