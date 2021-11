L’AQUILA: VIA O PIAZZA MAGNOTTA, ANCHE CRISTICCHI DICE SI’. SUPERATE LE 500 FIRME SU CHANGE.ORG

L’AQUILA – “Sono d’accordo con chi ha lanciato la petizione. Quindi, per me la risposta è sì: è giusto dedicare una via o una piazza a Mario Magnotta“.

Anche il celebre cantautore, attore teatrale e scrittore Simone Cristicchi è d’accordo alla intitolazione di una via o di una piazza dell’Aquila a Mario Magnotta, il bidello diventato famoso per gli scherzi telefonici ai suoi danni.

La proposta di dedicare un pezzetto di capoluogo a Magnotta è finita sulla piattaforma Change.org (https://www.change.org/p/sindaco-di-l-aquila-intitoliamo-a-l-aquila-una-via-o-una-piazza-a-mario-magnotta) ed ha raccolto oltre 500 firme.

Per Cristicchi, che ha ricoperto la carica di direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo dal 2017 al 2020, il “sì” – pronunciato ai microfoni di AbruzzoWeb – è sembrato quasi scontato: il 44enne artista romano, infatti, citò il mai dimenticato Mario, scomparso nel gennaio del 2009 (tre mesi prima del terremoto del 6 aprile), in un verso della canzone L’Italia di Piero (“Piero non rinuncerebbe mai alla lotta/E si scrive ai terroristi come fa il Magnotta”).

Nei giorni scorsi il comico Dario Vergassola, sempre attraverso AbruzzoWeb, ha lanciato un appello affinché all’Aquila su giunga ad omaggiare Magnotta “con una via, una piazza o uno slargo”. (r.s.)