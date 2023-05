L’AQUILA: VIA SAN MARTINO AL BUIO TRA “INTRECCI VOLANTI” DI CAVI

L’AQUILA – “Una delle strade più antiche della città abbandonata al buio tra inspiegabili grovigli di cavi”.

A segnalare la situazione in via San Martino, angolo via Pavesi, all’Aquila, è un lettore di AbruzzoWeb che spiega: “manca anche un minimo di pubblica illuminazione. La gran parte degli ‘intrecci volanti’, che combinano peraltro acqua ed energia elettrica in un mix esplosivo è riconducibile a cavi che dovrebbero andare ad alimentare l’illuminazione pubblica, ma per quanto ci è stato possibile constatare solo una di tali corrugati raggiunge almeno lo scopo”.