L’AQUILA: VIA VICENTINI CONTROMANO, ENNESIMA SEGNALAZIONE. E SU VIALE DELLA CROCE ROSSA SI CORRE

L’AQUILA – L’ultimo frontale fortunatamente solo sfiorato risale a pochi giorni fa: un’automobile si immette contromano su Via Vicentini da Viale della Croce Rossa, l’automobilista alla guida della macchina “regolare” fa in tempo a frenare e ad evitare lo schianto.

All’Aquila non si riesce a risolvere una volta per tutte una situazione di pericolo giornaliero su quel punto della città in cui si sono spesso verificati indicenti stradali che non sono finiti in tragedia per puro caso, con quei mezzi – tra auto, moto, camion, eccetera – guidati da chi evidentemente non si rende conto della segnaletica e prende Via Vicentini contromano, arrivando, in diversi casi, addirittura sotto il ponte di Via Roma.

Chi vive e lavora in quella zona è ormai abituato a scene come quella che è stata segnalata recentemente ad AbruzzoWeb, giornale che negli ultimi anni ne ha raccolte diverse e sempre per lo stesso motivo, oltre a quelle per il (costante) mancato rispetto dei limiti di velocità per chi “scende” sul Viale della Croce Rossa, un vero e proprio incubo per chi in quei tratti di strada transita a piedi e non solo.

Probabilmente, dopo anni di segnalazioni e di articoli di giornale, è arrivata l’ora di intervenire una volta per tutte su una delle strade più importanti e trafficate del capoluogo di regione abruzzese. (red.)