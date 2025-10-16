L’AQUILA: VIABILITA’, AFFIDATI LAVORI PER NUOVA STRADA PER NUOVO POLO SCOLASTICO DI GIGNANO

L’AQUILA – Sono stati affidati i lavori per la realizzazione della nuova viabilità a servizio del nuovo polo scolastico situato in località Gignano.

E’ di 1,7 milioni il costo dell’infrastruttura che il Comune investirà per migliorare la viabilità dell’area con particolare riferimento a quella che insiste nel sito in cui è prevista la realizzazione del plesso che, una volta completato, accoglierà una scuola dell’infanzia e una scuola primaria per un totale di circa 400 bambini. È di otto mesi la durata prevista degli interventi.

“Con questa operazione – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – rispondiamo non solo all’esigenza di creare un collegamento funzionale per il polo scolastico Torretta-S.Elia-Gignano ma forniamo una risposta alle attese della comunità e dei residenti che da tempo attendono un miglioramento significativo sulla viabilità locale della zona”.