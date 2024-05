L’AQUILA: VIALE CROCE ROSSA, “SI CORRE TROPPO, ORA INTERVENTO RISOLUTIVO PER FAR RISPETTARE REGOLE”

L’AQUILA – Sulla questione del mancato rispetto dei limiti di velocità all’Aquila e nel resto del territorio, tornano a sollecitare un intervento risolutivo diversi cittadini che abitano o lavorano sul Viale della Croce Rossa.

In particolare, a preoccupare sono soprattutto l’area tra l’incrocio con Via Vicentini – incrocio spesso preso contromano – e quella pochi metri più avanti che sbuca alla rotatoria di Piazza d’Armi. Un’area – lamentano i cittadini – in cui si corre troppo e che più di una volta ha fatto parlare di sé per incidenti ed investimenti di pedoni. “Da anni non si riesce a dare una seria regolata a questa situazione – spiegano ad AbruzzoWeb -. Crediamo sia assurdo continuare ad assistere a quelle che sia di giorno che di notte sembrano delle corse automobilistiche”.”

È evidente – concludono i cittadini – che per far rispettare limiti di velocità e segnaletica ci sia bisogno di interventi incisivi che purtroppo fino ad oggi non si sono visti”. Recentemente, alcuni residenti di Via Strinella si sono organizzati per mettere in piedi una petizione da inviare al settore Opere pubbliche del Comune, per limitare la velocità delle auto. (r.s.)