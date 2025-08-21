L’AQUILA: VIGILE DEL FUOCO TROVATO SENZA VITA IN CASA NELLA FRAZIONE DI BAGNO

L’AQUILA – Dramma nella frazione aquilana di Bagno dove un vigile del fuoco di 45 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione.
Sul posto i colleghi dei vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza del 118.
Ancora da chiarire dinamiche e circostanze ma, secondo quanto appreso, non si esclude il gesto volontario.
