L’AQUILA: VIGILE DEL FUOCO TROVATO SENZA VITA IN CASA NELLA FRAZIONE DI BAGNO

21 Agosto 2025 16:43

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Dramma nella frazione aquilana di Bagno dove un vigile del fuoco di 45 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione.





Sul posto i colleghi dei vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza del 118.

Ancora da chiarire dinamiche e circostanze ma, secondo quanto appreso, non si esclude il gesto volontario.

