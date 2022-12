L’AQUILA: VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO FINO AL PRIMO GENNAIO

L’AQUILA – Fino a domenica 1° gennaio 2023 il Villaggio di Natale aspetta tutti in Piazza Duomo a L’Aquila.

Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio, si respirerà una magica atmosfera natalizia fatto di profumi e colori tipici di questo speciale periodo. La qualità dei prodotti e la professionalità degli operatori saranno a garanzia di questo evento tutto da scoprire.

La proposta enogastronomica vedrà protagonisti gli operatori abruzzesi ed uno spazio è dedicato alla somministrazione di specialità calde e fumanti che riscalderanno l’atmosfera trasformando il Villaggio di Natale in uno spazio di aggregazione.

Ampia e qualificata la proposta legata all’articolo regalo, con tanti spunti per gli addobbi natalizi, per la casa e tante idee per un regalo personalizzato: profumatori, candele, articoli in legno, bigiotteria, guanti, sciarpe, libri e tanto altro.

“Vieni ad immergerti nella magica atmosfera natalizia del Villaggio di Natale di Piazza Duomo, ti aspettiamo fino al 1° gennaio”.

Promosso dal Comune dell’Aquila – Assessorato al Turismo

Fino a domenica 1° gennaio 2023

L’Aquila – Piazza Duomo

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00; sabato, domenica e festività dalle ore 10.00 alle ore 20.00