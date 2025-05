L’AQUILA: “VINI D’ABRUZZO PER BEVITORI CURIOSI” DEBUTTA A “VINORUM”, L’EVENTO DAL 16 AL 18 MAGGIO

L’AQUILA – Sarà presentata nell’ambito di Vinorum – il Festival del Vino d’Abruzzo in programma dal 16 al 18 maggio tra Piazza Duomo e i chiostri del centro storico dell’Aquila – la guida “Vini d’Abruzzo per Bevitori Curiosi” di Franco Santini, già accolta con entusiasmo al Vinitaly di Verona.

La pubblicazione, che rientra nelle iniziative editoriali della Live Communication, si distingue per un approccio narrativo e accessibile, privo di tecnicismi e punteggi, che invita i lettori a scoprire i vini abruzzesi attraverso racconti emozionali e consigli pratici per ogni occasione. “Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso”, ha affermato Santini, direttore artistico di Gironi Divini, l’evento dedicato al vino che anima da 13 anni il centro storico di Tagliacozzo (AQ), “una guida che parli a chiunque abbia voglia di scoprire il vino senza sentirsi escluso. Ogni bottiglia ha una storia, ogni etichetta un’anima” .

Durante la presentazione, che è prevista per sabato alle 17 nel cortile di Palazzo Di Paola, saranno proposti in degustazione alcuni dei vini più iconici e rappresentativi della regione, inclusi esemplari di annate rare, offrendo un’opportunità unica per esplorare il territorio attraverso calici che raccontano storia, identità e visioni future.

L’evento si inserisce nel cartellone della manifestazione reso possibile grazie al supporto del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo, dell’agenzia Blunel e con il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Per ulteriori informazioni e per consultare la guida in formato digitale: www.gironidivini.it