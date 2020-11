L’AQUILA: VIOLENZA CONTRO LE DONNE, “ORANGE THE WORLD”, DIRETTA WEB ILLUMINAZIONE CASERMA CARABINIERI

L’AQUILA – In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, avrà inizio la Campagna internazionale “Orange the World”, che prevede lo svolgimento, fino al successivo 10 dicembre, “Giornata Internazionale dei Diritti Umani”, di iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni, della società civile e dei media, colorando simbolicamente di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) edifici, monumenti e strade.

L’Arma aderirà all’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International e in sede locale dal Club di L’Aquila illuminando di arancione a partire da oggi, 25 novembre, la sede del Comando; diffondendo sui propri canali “social” e per l’intera durata della campagna un video volto a pubblicizzare l’attività svolta nello specifico settore.

AbruzzoWeb seguirà in diretta l’accensione dell’illuminazione della caserma alle 17.30.

