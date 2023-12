L’AQUILA: “VIOLENZA SESSUALE AL PARCO DEL CASTELLO”, DENUNCIA DI UNA 14ENNE, INDAGINI IN CORSO

L’AQUILA – Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di due giovani che l’avrebbero palpeggiata nella serata di sabato all’Aquila nel parco del Castello nei pressi della pista di pattinaggio.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno fatto avviato immediatamente le indagini.

I poliziotti, coordinati dal dirigente Giovanni Salvatori, hanno ascoltato la testimonianza della giovane, di origini straniere appartenente ad una famiglia regolare nel capoluogo regionale, che però ha fornito elementi senza riuscire a riconoscere i due ragazzi.

Le forze dell’ordine hanno sentito diverse persone ma ancora non hanno individuato gli autori anche perché sul posto non ci sono telecamere. Secondo quanto si è appreso, la famiglia della giovane non avrebbe intenzione di presentare querela.

Le Volanti hanno trasmesso gli atti alla Procura per i minorenni: si attende ora la decisione dei giudici in particolare sull’affidamento delle indagini alla Squadra mobile diretta dalla dottoressa Roberta Cicchetti.