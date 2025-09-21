L’AQUILA: VIOLENZA SESSUALE, VITTIME DUE BAMBINE, MINACCE DI MORTE AL FRATELLINO, ARRESTATO 63ENNE

L’AQUILA – Un aquilano di 63 anni è stato arrestato ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine di 10 e 14 e anni e minacce di morte a un 15enne, fratello di una delle due.

La misura cautelate è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari, Marco Billi, su richiesta cautelare del pm Ugo Timpano.

Come riferisce il quotidiano Il Centro, i fatti risalgono ai primi giorni di settembre e sono avvenuti nella frazione di Paganica.

L’uomo avrebbe avvicinato le due adolescenti, invitandole a entrare nella sua abitazione con la promessa di un gelato, e poi avrebbe cercato di costringerle a subire atti sessuali, tentando di spogliarle e toccandole in più parti del corpo.

Le due bambine sono per fortuna riuscite a fuggire.

Nei giorni successivi il 63enne ha fermato il fratello di 15 anni di una delle due ragazze e lo ha minacciato di morte con un coltello, aggredendolo e facendolo cadere per terra.