L’AQUILA: VISITA DEL GENERALE GIBILARO AL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nella mattinata di lunedì 16 dicembre 2024, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, si è recato in visita presso il Comando Regionale Abruzzo, dove, dopo gli onori di rito, è stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Germano Caramignoli, dai Comandanti Provinciali abruzzesi, da una rappresentanza di Ufficiali e personale in servizio, dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

L’Alto Ufficiale ha rivolto ai finanzieri parole di apprezzamento per i pregevoli traguardi ottenuti nell’ultimo anno nei diversi obiettivi strategici affidati alle Fiamme Gialle abruzzesi. Ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare ad indirizzare efficacemente l’attività dei Reparti verso il contrasto alle manifestazioni criminali più pervasive che, specie nell’attuale delicato momento di congiuntura economica, ledono in più elevata misura gli interessi dell’Erario.

In particolare, il Generale ha fatto riferimento ai tentativi di gestione illegale dei fondi del P.N.R.R. e, nel complesso, a tutte le condotte illecite che frenano lo sviluppo dell’economia sana. Infine, ha espresso il proprio plauso per le numerose iniziative realizzate sul territorio abruzzese in occasione della ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza.

Durante la visita, il Generale Caramignoli ha illustrato al Generale Gibilaro le peculiarità del contesto territoriale ed economico che caratterizzano la regione Abruzzo descrivendo il dispositivo operativo messo in atto a contrasto delle fenomenologie illecite che maggiormente sono presenti nelle singole circoscrizioni provinciali e a tutela degli operatori economici onesti.

Il Generale Gibilaro, in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, ha rivolto un sincero augurio di serenità a tutti i Finanzieri d’Abruzzo e alle rispettive famiglie. Nell’occasione si è intrattenuto con le Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari.

Al termine della visita, il Comandante Interregionale ha incontrato le massime Autorità civili e religiose della Regione, tra le quali il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila Mons. Antonio D’Angelo, il Prefetto di L’Aquila Giancarlo Di Vincenzo, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti Giacinto Dammicco e il Direttore Regionale I.N.P.S. Luciano Busacca che hanno rinnovato il sostegno al Corpo esprimendo indirizzi di apprezzamento per l’attività svolta dalle Fiamme Gialle nel territorio abruzzese.