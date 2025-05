L’AQUILA: VISITE A CASA DI SEDICENTI FORNITORI DI UTENZE DOMESTICHE, SEGNALATI ALTRI 4 CASI

L’AQUILA – Proseguono le visite indesiterate nelle abitazioni degli aquilani, soprattutto nelle periferie, di sedicenti rappresentanti di aziende fornitrici di utenze domestiche. Nei giorni scorsi, infatti, due persone si sono presentate in una villetta a Cansatessa e, dopo aver bussato al campanello, hanno iniziato a chiedere di entrare in casa per poter parlare meglio circa le offerte da loro proposte. Uno dei tre proprietari, sulla scorta di comprensibili considerazioni e anche per la insistenza di quei soggetti, ha “mangiato la foglia” e ha chiamato la polizia. che è subito arrivata. i due nel frattempo erano spariti dopo essersi allontanati a piedi.

Ora, secondo quanto si appreso, sono segnalate incursioni nelle zone di Sant’Antonio, Bazzano, Pettino e Sassa. Sembra che queste persone siano solite tenere l’auto da loro utilizzata lontano in modo da non poter essere identificata in caso di fuga.