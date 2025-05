L’AQUILA: VISITE AL MAMMUT AL FORTE SPAGNOLO, ECCO LE DATE DI APERTURA AL PUBBLICO

L’AQUILA – Il bastione est del Castello cinquecentesco, che ospita lo scheletro fossile del Mammut, sarà aperto al pubblico dal 10 maggio al 7 settembre 2025 dalle ore 9 alle 19, con previsione di ultimo ingresso alle ore 18.30, nei seguenti giorni: Maggio: 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 Giugno: 1° (Domenica al museo: giornata ad ingresso gratuito), 2 (Festa della Repubblica Italiana: giornata ad ingresso gratuito), 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 28, 29 Luglio 5, 6 (Domenica al museo: giornata ad ingresso gratuito), 12, 13, 19, 20, 26, 27 Agosto 2, 3 (Domenica al museo: giornata ad ingresso gratuito), 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Settembre 6, 7 (Domenica al museo: giornata ad ingresso gratuito).

Il biglietto è unico e valido per la visita nella stessa giornata del bastione est e del Museo Nazionale d’Abruzzo con sede in Via Tancredi da Pentima, che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal martedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19). Prenotazione obbligatoria per scolaresche all’indirizzo e-mail mn-abr.servizieducativi@cultura.gov.it Orari Bastione est del Castello cinquecentesco ore 9 – 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni e in tutti i casi previsti dal Ministero della Cultura a questo link: https://www.cultura.gov.it/agevolazioni. I biglietti di accesso al Museo Nazionale d’Abruzzo possono essere acquistati direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link www.museiitaliani.it o sull’app Musei Italiani.