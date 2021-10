L’AQUILA, VISITE GUIDATE AL MAMMUT: LE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE SI SAPRANNO DOMANI

L’AQUILA – Saranno rese note domani le modalità di prenotazione per le visite guidate al Mammut, organizzate per i prossimi 30 e 31 ottobre al Forte Spagnolo.

Si legge sul quotidiano Il Messaggero che le giornate di apertura sono state promosse e organizzate dal Segretariato regionale Mic Abruzzo in collaborazione con il Munda e la Soprintendenza Abap per le province dell’Aquila e Teramo. Le visite saranno gratuite e sarà necessario presentare il green pass.

Proseguono intanto i lavori di ricostruzione del castello, danneggiato a seguito del sisma del 2009, con molte delle opere presenti al suo interno, dislocate nei depositi di Munda, Forte, Celano Paludi e Castello Piccolomini e in attesa di restauro

In particolare, il cui primo lotto dovrebbe essere ultimato entro l’anno, a seguito di un finanziamento di 14 milioni, mentre per il secondo e terzo lotto, area che tra le altre cose ospita il Mammut, ne sono stati richiesti ulteriori 26. Per questi ultimi, le progettazioni e i lavori sono state appaltate già nel 2013 e potranno partire appena il Cipe approverà il finanziamento.