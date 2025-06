L’AQUILA: VISITE GUIDATE NELLE COLLEZIONI DI OPERE D’ARTE DEL LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO

L’AQUILA – Seconda esperienza nell’arte contemporanea pubblica e privata aquilana. Continua il programma delle visite guidate L’Aquila Contemporane proposte dall’Associazione Arte Nuova e sostenute dalla Fondazione Carispaq a valere del Bando Turismo Esperienziale 2025. Sabato prossimo 14 giugno alle ore 10:30 si partirà ala scoperta di importanti collezioni pubbliche ma poco visibili: quella del Liceo Artistico “F. Muzi” MULAQ e dello Liceo Scientifico “A. Bafile” dal titolo “Polvere negli occhi nel cuore sogni”.

A seguire ci si sposterà verso la periferia est della città per scoprire il mondo magico dello studio Atelier dell’artista Lea Contestabile. Appuntamento al parcheggio delle scuole di Colle Sapone. Il MULAQ è oltre ad una scuola, ad un museo l’identità del territorio. Il corpus di opere esposte negli spazi del liceo artistico, riconosciuto nel 1998 Centro di Documentazione Regionale, rappresenta un patrimonio culturale essenziale per la comprensione del panorama artistico contemporaneo abruzzese.

Si tratta di opere di autori che per lo più hanno operato all’Aquila nella seconda metà del Novecento: da maestri storicizzati e ormai valorizzati dalla critica, come Fulvio Muzi l’artista cui è titolata la scuola, Marcello Mariani a maestri viventi e nel pieno della loro esperienza operativa, apprezzati e affermati al di fuori dei confini regionali. “Polvere negli occhi nel cuore sogni” la collezione del liceo scientifico è nata invece da un progetto ideato dalla docente di Storia dell’Arte Licia Galizia all’indomani del sisma del 6 aprile 2009. Ogni anno l’istituto ha ospitato conferenze- incontri con gli studenti di grandi artisti internazionali che poi hanno realizzato opere site specific per gli spazi della scuola spesso legate al tema del trauma e della tragedia del terremoto.

Oggi negli spazi del liceo sono esposte per di artisti come: Michelangelo Pistoletto H.H. Lim, Teodosio Magnoni, Renzogallo, Mauro Di Silvestre, Francesco Cervelli, Stefania Fabrizi, Botto & Bruno, Neola Project, Antonella Zazzera e Sten Lex.

La mattinata, all’insegna della scoperta dei linguaggi contemporanei, terminerà presso lo studio atelier di Lea Contestabile a Pianola, Frazione del Comune dell’Aquila, dove sarà la stessa artista ad accompagnare i visitatori all’interno del suo mondo creativo. Personalità di fama internazionale, la Contestabile è sempre alla ricerca del valore della memoria, di una storia fatta di cose e oggetti che raccontano vite passate entrando in tessiture di fili e pensieri.