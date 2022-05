L’AQUILA: VISITE OCULISTICHE GRATUITE GRAZIE A ONLUS UNA VISTA DA AQUILOTTO

L’AQUILA – La Onlus “Una Vista da Aquilotto”, attiva da 6 anni nella gestione, nella diagnostica, nella terapia e riabilitazione, delle malattie dell’apparato visivo, avrà dal 2 giugno una sede fissa di riferimento, dove sarà possibile ottenere visite oculistiche. La sede è stata ottenuta grazie al contributo del Comune di L’Aquila.

In questi anni la Onlus, mediante tutto il personale volontario che ci collabora, con il Prof. Lelio Sabetti, ha eseguito screening nella scuola dell’infanzia e primaria del territorio aquilano, ha cooperato con associazioni di riferimento per i pazienti autistici, ha visitato gli assistiti dalle case famiglia del territorio, dei centri di accoglienza e delle residenze per anziani.

Le prestazioni oculistiche sono rivolte a tutte le persone che vivono una situazione di disagio, fisico, psichico, economico, politico e alle disabilità.

Naturalmente quanto svolto non deve essere visto come antitesi alle prestazioni offerte dalla ASL ma come integrazione, dove non risulti possibile il normale accesso alle strutture dell’assistenza sanitaria pubblica.

L’inaugurazione della sede renderà possibile ottenere per il territorio aquilano, uno studio oculistico, una parte della attrezzatura tecnica è stata donata dal Rotary Club “Rotary L’Aquila – Gran Sasso d’Italia” , che sarà disponibile per le persone che si trovino in condizioni di disagio e/o disabilità.