L’AQUILA: VITTORINI, “IN ARRIVO 6 MILIONI PER LA VIABILITA’ ALTERNATIVA NELLE FRAZIONI”

L’AQUILA – “E’ alla firma del Mef, il decreto interministeriale che assegna al Comune dell’Aquila sei milioni di euro per la viabilità alternativa così come previsto nella legge di bilancio statale 2024 frutto della proficua interazione tra l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Pierluigi Biondi e il governo nazionale”.

Ad annunciarlo, nel corso della riunione dell’organismo consiliare dove sono stati illustrati i dettagli degli interventi che verranno finanziati e poi in una nota, è il presidente della I Commissione consiliare Bilancio Livio Vittorini.

“Grazie ad un lavoro di coordinamento tra il Comune dell’Aquila, gli Uffici Speciali e la Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 sono stati individuati interventi prioritari rispondenti alle finalità del comma 123 dell’articolo 1 della Finanziaria per l’anno 2024”, spiega Vittorini.

“Nel dettaglio, 2 milioni saranno destinati per la realizzazione di una nuova e funzionale bretella di collegamento tra i campi sportivi di Paganica e la strada statale 17, garantendo un’alternativa alla viabilità in grado di alleggerire il traffico pesante e aumentare la sicurezza per automobilisti e utenti. Con mezzo milione verrà messo in sicurezza il tratto stradale a ridosso dell’ingresso est della A24, in località Vascapenta, risolvendo una questione sollevata anche all’interno del consiglio comunale. Con oltre 860mila euro si potrà procedere con lavori, molto attesi, sulla strada statale 80 per la riqualificazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’arteria viaria, tra la rotatoria di via Madonna di Pettino e la rotatoria di via Enrico Fermi. Ammonta a oltre 600mila euro, inoltre, il finanziamento per opere di messa in sicurezza al rischio idrogeologico e realizzazione di un collettore fognario nell’area della riserva regionale delle Sorgenti del Vera a Tempera”.

“Un intervento cui tengo in modo particolare – sottolinea Vittorini – è quello relativo al miglioramento della sicurezza della strada nella valle del Charino, da 1 milione di euro, dove insiste l’acquedotto che garantisce l’approvvigionamento idrico per i Comuni del Cratere dell’Aquila, Pizzoli, Lucoli, Tornimparte e Scoppito. Una porzione di territorio stupenda in continuo sviluppo, come il nostro Gran Sasso: lì, con 860mila euro, potremo effettuare opere per la mitigazione del rischio valanghe nella località Monterotondo di Assergi per migliorare e rendere più sicura la viabilità in un’area di alto pregio naturalistico”.

“Il decreto – conclude Vittorini – già firmato dal ministro Nello Musumeci, al quale va un sentito ringraziamento per la consueta attenzione rivolta ai nostri territori, è ora alla firma del ministro Giorgetti. A breve, pertanto, potranno essere avviate nuove opere importanti e significative a servizio delle comunità, cittadini e turisti”.