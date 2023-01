L’AQUILA, VITTORINI: “INGIUSTIFICATI INCREMENTI TARIFFE UNILATERALI, SU DIFFERENZIATA CAMBIO PASSO”

L’AQUILA – “Evidente difficoltà di Cogesa nel giustificare incrementi unilaterali rispetto alle tariffe concordate; sulla raccolta differenziata cambio di passo necessario”.

È la sintesi, riferita dal presidente Commissione Bilancio Livio Vittorini, dell’analisi sul rapporto Asm-Cogesa e raccolta differenziata nel Comune dell’Aquila.

“Nel corso della commissione odierna – dichiara Vittorini – è stata offerta la possibilità a tutti i commissari di prendere consapevolezza circa una situazione di stallo nelle trattative che ha ragioni e radici ben precise . Sin dal mese di settembre infatti l’Asm per tramite del suo amministratore unico, avv. Massimi, ha posto per iscritto le basi per un percorso collaborativo finalizzato alla prosecuzione del rapporto bilaterale – cui tutti noi amministratori teniamo – tra Asm e Cogesa . Dichiarandosi disponibile a rivedere al rialzo e retroattivamente la tariffa di 110 euro per il conferimento dei RUI (rifiuti urbani indifferenziati) contrattualmente prevista per tutto il 2022, a 117 euro da confermarsi, nell’ottica della sana programmazione alla base della gestione di ciascuna società, per il triennio 2023/2025”.

“Da allora, nonostante la tariffa così come indicata (117 euro) venisse direttamente proposta da Cogesa per tutto l’anno 2023 non ci sono state aperture da quest’ultima che viceversa ha applicato e contabilizzato negli 2021 e 2022 tariffe unilateralmente (e quindi illegittimamente) riviste al rialzo all’Asm”.

“Pare chiaro – prosegue il presidente della I Commissione – che questa amministrazione congiuntamente ad Asm stiano lavorando, nel riserbo che tematiche così delicate richiedono, a soluzioni di back-up che contemplino il mancato rinnovo del contratto scaduto in data 31.12.2022 con Cogesa fermo restando che l’auspicio dell’intera commissione sia stato quello di un accordo che possa contemperare le esigenze delle due parti”.

“In merito alla situazione della raccolta differenziata registriamo, con favore, il raddoppio della stessa dal 2012 ad oggi con percentuali superiori al 40% ma ben sappiamo che ciò non è sufficiente per ritenerci soddisfatti. L’impegno di Asm e dell’amministrazione attiva vanno verso la direzione di un incremento di tale percentuale che però, come ha ben ricordato l’avvocato Massimi, necessita di ingenti investimenti come testimoniano le recenti esperienze di alcuni comuni del nord Italia”, conclude.