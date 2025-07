L’AQUILA: VITTORINI, “OK ASSESTAMENTO E VARIAZIONE BILANCIO, DOCUMENTO VIRTUOSO E GESTIONE MATURA”

L’AQUILA – “Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato un assestamento di bilancio e una variazione di bilancio di 22 milioni di euro che finanzia interventi fondamentali su parcheggio Ex Inam, scuole, uscita autostradale L’Aquila Est, centro storico e viabilità frazioni”.

Così, in una nota, il consigliere comunale di FdI e presidente della commissione Bilancio, Livio Vittorini, sul via libera arrivato ieri da parte dell’Assemblea comunale all’assestamento di bilancio di previsione 2025-2027.

Questa approvazione, “successivamente alla presentazione di quattro emendamenti a firma del sindaco, Pierluigi Biondi“, ha comportato una variazione complessiva di 22 milioni di euro.

“Il nostro – ha spiegato ancora Vittorini – si conferma un bilancio virtuoso con una gestione matura e prudente dimostrata dalla riduzione dell’esposizione finanziaria dell’Ente che, a fine anno, raggiungerà il 66%, pari a 40 milioni di euro in valore assoluto e che si arricchisce di risorse fondamentali per investimenti volti a migliorare la vivibilità cittadina e dell’intero territorio”.

Durante il dibattito consiliare, il presidente della commissione Bilancio Vittorini ha evidenziato come l’Amministrazione abbia deciso di tornare ad applicare l’avanzo di bilancio (dopo l’impegno per la sostituzione delle funi dello scorso anno) “per 3 milioni di euro per investimenti necessari e fondamentali per la nostra città: 1 milione di euro, infatti, sarà destinato alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, mentre 2 milioni di euro saranno utilizzati per progetti di investimento connessi all’Aquila capitale italiana della cultura come ad esempio, il ripristino della viabilità cittadina, compresa quella interessata dai lavori dei sottoservizi.”

“Trova spazio all’interno del provvedimento approvato ieri – ha proseguito Vittorini – il finanziamento pari a 2,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo asilo nido del Torrione in Via Ettore Moschino che certifica la capacità di questa amministrazione di intercettare finanziamenti su vari livelli, così come 100mila euro provenienti da Anci per la ciclabile che attraverserà il Parco Archeologico di Amiternum, grazie al progetto presentato e vinto dal Comune dell’Aquila in partenariato con il Munda. Per quanto concerne la parte corrente sono previsti 400.000 euro per sostenere progetti culturali, sociali, sportivi, connessi a L’Aquila capitale italiana della cultura 2026, anche in partnership con Enti nazionali, come l’Istituto per il credito culturale sportivo, con il quale contiamo di chiudere a breve, grazie al sindaco Biondi, una convenzione per co-finanziare a ‘tasso zero’ i progetti di specie”.

Vittorini ha poi sottolineato che la manovra complessiva che vede l’inserimento in bilancio dei fondi per la demolizione e ricostruzione dell’EX Inam è “frutto di un lungo e complesso percorso che si concluderà con l’acquisto da parte del Comune dell’Aquila dell’immobile di proprietà della Asl provinciale dell’Aquila, inagibile dal 6 aprile 2009 grazie allo stanziamento di 800 mila euro, perfezionato a novembre 2024, e la successiva trasformazione in parcheggio”.

Secondo il consigliere comunale di FdI, “è questo uno dei due provvedimenti più importanti approvati ieri: il secondo riguarda i 6 milioni di euro sulla viabilità alternativa delle frazioni la cui provvista proviene dalla legge finanziaria statale 2024 e che riguarda, tra gli altri, una nuova bretella Paganica-Onna per 2 mln di euro, interventi straordinari ed attesi sulla strada del Chiarino per 1 mln di euro, 600 mila per la viabilità alternativa presso le sorgenti del Vera”.

“Altra misura molto importante, lo stanziamento per 500 mila euro per il ripristino delle condizioni di sicurezza all’uscita dell’Aquila Est compromesse dal cedimento franoso che obbliga la percorrenza a senso alternato: “la tratta autostradale in questione, che gli aquilani possono percorrere gratuitamente, rappresenta uno dei due ingressi in città e quindi l’intervento in questione mette in sicurezza la zona di entrata ed uscita sulla quale è all’esame anche un progetto di riqualificazione”.