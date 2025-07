L’AQUILA: VITTORINI, “PARTE GARA APPALTO DA UN MILIONE PER LAVORI RECUPERO SEDE DELEGAZIONE PRETURO”

L’AQUILA – Può partire la gara per i lavori di recupero e ristrutturazione dell’edificio che in passato ospitava la sede della delegazione di Preturo.

Lo fa sapere, in una nota, Livio Vittorini, presidente I Commissione Bilancio al Comune dell’Aquila.

“Le opere, per un quadro economico da circa un milione di euro – spiega -, seguono il solco di quanto già tracciato nel corso della precedente consiliatura, durante la quale l’allora consigliere Roberto Jr Silveri individuò le risorse per la progettazione. A quel lavoro è stata continuità amministrativa per procedere alla ristrutturazione di un immobile che gode del vincolo della Soprintendenza, per il quale abbiamo assunto degli impegni sia per il recepimento delle risorse sia per il loro adeguamento relativo all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

“Si tratta di uno dei due interventi finanziati con la delibera Cipess 58 del 1 agosto 2024 con cui sono stati individuate, tra le altre, risorse per i lavori che interesseranno la camera mortuaria del cimitero di Preturo”.

“Operazioni che si inquadrano in un’azione strategica e più ampia dell’Amministrazione, volta alla riqualificazione e la rifunzionalizzazione dei beni della collettività e che si uniscono agli investimenti già attuati sull’Aeroporto dei Parchi, sul Campo Sportivo di Preturo, sull’ex Scuola elementare – che diventerà un centro aggregativo sociale e sportivo – e per la realizzazione dell’ampliamento Piazza dell’Alpino”, conclude Vittorini.