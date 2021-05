L’AQUILA: VIVARELLI (CONFSAL), “GRAVI PROBLEMI PER NOSTRI ISCRITTI ALL’IPERMERCATO CONAD L’AQUILONE”

L’AQUILA – “Da un anno e mezzo aspettiamo di essere ricevuti dalla direzione dell’Aquila distribuzione per parlare dei gravi problemi dei nostri iscritti all’ipermercato Conad. L’ultima richiesta di incontro è della metà di aprile. Evidentemente è arrivata l’ora di rivolgerci al giudice del lavoro per capire se siamo di fronte a un comportamento anti-sindacale”.

Così in una nota Marcello Vivarelli, segretario di categoria terziario della Confsal dell’Aquila.

“La motivazione con cui ci viene negato l’incontro – spiega Vivarelli – è che non siamo firmatari di contratto collettivo nazionale. Quindi, secondo loro, chi è un nostro iscritto non può essere tutelato. E questo è semplicemente fuori dalla Costituzione”.

“I problemi che riguardano i lavoratori che intendiamo tutelare sono gravi – prosegue il sindacalista – e vorremmo affrontarli parlando faccia a faccia con la direzione, ma non è stato possibile fin dalla prima richiesta inoltrata circa un anno e mezzo fa. E nel frattempo si è venuto a creare, nell’ipermercato, un clima molto teso per cui i nostri iscritti lavorano con estrema difficoltà e con il terrore di commettere anche un banale errore. Non è tollerabile una situazione di questo tipo”.

“La prima volta non credeva, la direzione, che la nostra fosse una vera sigla sindacale. Poi, è venuta fuori la ‘scusa’ che non siamo firmatari di contratto collettivo nazionale. Mi chiedo, invece, se il mio essere sempre in prima linea mi abbia reso ‘indigesto’ agli occhi della direzione. Vorrà dire, se questa ‘linea’ dovesse proseguire, che entrerà in gioco il giudice del lavoro”, conclude Vivarelli.