L’AQUILA: VIVARELLI NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO CONFSAL

L’AQUILA – Marcello Vivarelli è il nuovo segretario provinciale del sindacato Confsal – la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – dell’Aquila.

La nomina è arrivata la scorsa settimana, a margine del congresso del sindacato che si è tenuto online.

Vivarelli prende il posto dell’ora consigliere comunale Fabio Frullo, ed è già segretario provinciale Fesica, la Federazione sindacati industria, commercio e artigianato – una delle sigle che aderisce a Confsal – di L’Aquila e Teramo, entra inoltre nel Consiglio provinciale Confsal di Teramo.

“Sono molto felice di poter continuare a crescere in questo importante sindacato – commenta Vivarelli – e di veder riconosciuto l’impegno in difesa dei lavoratori e delle categorie sociali più in difficoltà, specie in quelle aree interne abruzzesi che vanno tutelate con tutte le forze per evitare spopolamento e impoverimento”.