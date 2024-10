L’AQUILA: VOLEVA RAPIRE DUE BAMBINI A SCUOLA, DENUNCIA E FOGLIO VIA A STRANIERA. “NESSUN CONTATTO”

L’AQUILA – Avrebbe provato a rapire due bambini all’uscita della scuola elementare “Mariele Ventre”, all’Aquila.

A darne notizia la Questura dell’Aquila che ha notificato la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ad una cittadina bulgara, residente in altra città ma da alcuni giorni residente all’Aquila.

Secondo quanto riferito in una nota della Questura, la donna nei giorni scorsi si era resa protagonista di vari spiacevoli episodi di disturbo, creando allarmismo nei cittadini aquilani residenti nella zona ovest della città.

A seguito di uno di questi episodi, molto grave, avvenuto ieri, le indagini della squadra volante hanno permesso di identificare e denunciare la straniera, la quale si era recata all’uscita di una scuola elementare del capoluogo, senza averne titolo, con l’intento di prelevare due minori in uscita dall’istituto.

In particolare, i minori sono stati allontanati dalla indagata grazie alla pronta risposta della maestra, la quale ha avvisato anche le forze dell’ordine; gli agenti, giunti sul posto, nelle immediate vicinanze dell’istituto hanno identificato la donna e provveduto ad accompagnarla in Questura agli atti di rito.

Una comunicazione però, quella della Questura, parzialmente “smentita” da una lettera del dirigente scolastico Gilberto Marimpietri, inviata a docenti, personale scolastico e genitori, nella quale precisa che la donna non è mai entrata in contatto con i bambini.

“Una giovane donna si è presentata all’ingresso della scuola in stato confusionale – scrive Marimpietri – Il personale scolastico, con la consueta professionalità, l’ha invitata ad allontanarsi evitando ogni contatto con i minori. La donna ha provato di nuovo ad accedere all’edificio ma questa volta è stata bloccata da una nostra docente che ha tempestivamente chiamato le forze dell’ordine”.

“Mi preme evidenziare, al di là di diverse imprecisioni contenute nei vari messaggi circolati nelle chat, la professionalità e la correttezza con le quali il personale e l’intera organizzazione della scuola primaria ‘Mariele Ventre’ hanno gestito lo spiacevole episodio. Ne approfitto, pertanto, per ringraziare tutto il personale dell’Istituto comprensivo ‘G.Patini’ per la dedizione con la quale svolge quotidianamente il proprio lavoro”.