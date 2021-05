L’AQUILA: VOLONTARI DI NUOVA ACROPOLI RIPULISCONO PARCO CASTELLO E AREA CAMPER VIA STRINELLA

L’AQUILA – Soprattutto plastica, ma anche vetro, indifferenziato e qualche rifiuto speciale! Questo il “bottino” dei volontari di Nuova Acropoli, in collaborazione con il Comune dell’Aquila, nella 1^ Giornata di Ecologia Attiva del progetto “La Città X la Città” svoltasi il 1° maggio.

Ben 25 volontari all’opera, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, per dare il proprio contributo al decoro cittadino, con la pulizia degli spazi verdi adiacenti il percorso benessere del Parco del Castello, l’area verde lungo via Tagliacozzo e l’area camper di Via Strinella.

In tanti hanno apprezzato l’operato dei volontari, ringraziando per il servizio utile alla comunità.

Il progetto “La Città X la Città” proseguirà con la seconda Giornata di Ecologia Attiva, domenica 30 maggio, quando Nuova Acropoli sarà impegnata a ripulire la scalinata di San Bernardino e le aree verdi limitrofe.