L’AQUILA: VOLTEGGIANO GLI ELICOTTERI SUL GRAN SASSO ALLA RICERCA DELL’ESCURSIONISTA SPARITO

L’AQUILA – Questa mattina sono riprese le ricerche sul Gran Sasso d’Italia per individuare l’escursionista polacco Karol Brozec, 44 anni, sparito oltre 20 giorni fa con due cani uno dei quali, Pilat, è stato ritrovato giorni fa denutrito ma vivo. Oggi volteggiano gli elicotteri in quanto la giornata risulta serena e la neve si è un poco abbassata. Non esiste una zona privilegiata per le ricerche per cui si procede a 360 gradi.

Nei giorni scorsi ‘cè stato anche un appello della sorella Diana, che in un accorato appello alle telecamere della trasmissione Rai “Chi l’ha visto”, ha chiesto di non fermarsi.

Brozek era in viaggio da un paio di mesi in camper con i cani. Il 19 novembre è stato ripreso da una telecamera a Campo Imperatore mentre usciva dal camper in un piazzale e si incamminava verso il sentiero per il Rifugio Duca degli Abruzzi. Da quel momento non si hanno più notizie e il cellulare risulta spento. Foto fornite da G. Cocciolone.