L’AQUILA: VOUCHER SPORTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI, AL VIA AVVISO PER FAMIGLIE

L’AQUILA – Il Settore delle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila rende nota la pubblicazione dell’avviso relativo al progetto “Sport Opportunità”, per l’assegnazione di voucher elettronici a sostegno delle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, destinati a garantire l’accesso gratuito o agevolato ad attività sportive organizzate dalle associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

“Lo sport è uno straordinario strumento di crescita, socialità e inclusione”, dichiara in una nota l’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini.

“Con questo progetto- aggiunge – vogliamo sostenere le famiglie aquilane e garantire ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di praticarlo, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. Investire nello sport significa investire nella salute, nella comunità e nel futuro della nostra città, e come Amministrazione intendiamo continuare a promuovere politiche concrete per il benessere delle giovani generazioni”.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 3 al 31 ottobre 2025, attraverso la piattaforma telematica dedicata

https://bandisocialescuola.comune.laquila.it/home

