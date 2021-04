L’AQUILA, “WELCOME AQ”: IERI TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA SEDE IAT; PRESENTATO PROGETTO ECOTOUR

L’AQUILA – “Nasciamo da una forte consapevolezza di quella che può essere la possibilità turistica del capoluogo, che arriva già dal lavoro dell’assessorato al Turismo, grazie a interventi mirati a quelle che sono la riqualificazione e la proposta migliorativa dell’offerta turistica. Negli ultimi due anni L’Aquila ha registrato un incremento di presenze turistiche e proprio su quest’onda la nostra cooperativa ha scelto di investire. Oggi andiamo a inaugurare quello che è il nostro sogno”.

Così Adrea Spacca, presidente della cooperativa Explora Torurism Services che ieri ha inaugurato nel centro storico dell’Aquila, WelcomeAq, agenzia di viaggi e nuovo ufficio Iat (informazione e Accoglienza Turistica) autorizzato dalla Regione Abruzzo. Presenti al taglio del nastro, il senatore Gaetano Quagliariello, la deputata Stefania Pezzopane, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, l’assessore comunale con delega al Turismo Fabrizia Aquilio, il consigliere comunale Daniele D’Angelo e, in rappresentanza dell’assessore regionale Guido Liris, l’assessore comunale Vito Colonna. A officiare la benedizione dello Iat don Cristoforo Simula, direttore dell’Ufficio pastorale per lo sport, turismo e tempo libero della Curia dell’Aquila.

Un progetto, WelcomeAq nato dall’idea, oltre che di Spacca, di altri quattro giovani aquilani, tutti accompagnatori turistici e già coinvolti a vario titolo nel settore. Maria Di Marco, Monia Buontempo, Even Ioannoni e Mariangela Speranza. Tutti accompagnatori turistici abilitati che, dopo il conseguimento della qualifica presso la scuola Politecnica Srl e la conseguente iscrizione all’Albo,, nel settembre 2020, hanno costituto la cooperativa sociale Explora tourism services, proprio al fine di porre le basi per la creazione di un apposito sistema di servizi utile a fungere da “connettore di beni volti a rafforzare l’immagine della città, potenziando quella che è la sua vocazione storica, culturale ed enogastronomica”.

Tra questi, EcoTour, il servizio di navetta turistica permanente che, come spiega Spacca, “è stato pensato per i turisti e per cittadini e volto alla scoperta e alla riscoperta dei luoghi della città.

“Un mezzo completamente elettrico – ha aggiunto Spacca – per riformare l’identità culturale di questa bellissima città turistica, 12 anni dal sisma, e con l’obiettivo dell’incremento turistico in chiave ecologica e sostenibile”.

WelcomeAq nasce infatti con l’obiettivo primario di offrire una più ampia e variegata offerta di servizi per l’incoming della città dell’Aquila e i suoi comuni limitrofi e, oltre ad esser agenzia di viaggi , con proposte di pacchetti turistici che siano ecologici, a km zero, e soprattutto sicuri. Il personale dello Iat si avvarrà inoltre di figure qualificate, quali un direttore di agenzia di viaggi e accompagnatori turistici iscritti all’albo e professionisti multilingue del settore.

Un progetto, questo, definito dall’assessore al turismo Fabrizio Aquilio “un messaggio importante che si aggiunge all’info point che abbiamo rinnovato alla fontana luminosa e dimostra che questa è una città che può cominciare anche economicamente a investire sul turismo. Questo significa che stiamo lavorando bene, visto che probabilmente un passaggio del genere non sarebbe stato possibile”.

“Nel momento in cui la vocazione turistica viene potenziata, genera chiaramente possibilità economica e di guadagno e questo è l’aspetto più importante”, ha proseguito l’assessore che, per quanto riguarda la promozione del territorio, WelcomeAq e il punto Iat comunale situato in piazza Battaglione Alpini, “faranno sicuramente squadra, al fine di incrementare l’offerta e offrire, al turista che arriva una rosa di opportunità che lo induca anche a tornare”.

A definire invece l’iniziativa un “vero e proprio guanto di sfida” è stato il senatore Gaetano Quagliariello.

“Il turismo è uno degli elementi che potrebbe guidare la ripresa – ha detto -, soprattutto a fronte di come, al momento, gli appennini siano ancora un territorio sfavorito dal punto di vista degli investimenti statali. Speriamo di avere una stagione favorevole come quella dello scorso anno”.

“Abbiamo alle spalle un anno durissimo e ancora non siamo nelle condizioni di poter dire che la crisi è superata – ha aggiunto Stefania Pezzopane -, ma ben vengano le iniziative di chi si pone un obiettivo che punti al turismo. Il turismo culturale e naturalistico, elementi da cui la città può tirar fuori sviluppo, progresso e lavoro. E questa di oggi è un’iniziativa importante, fatta di creatività e impegno. Le idee ci sono e vanno accompagnate da risorse. Oltre che da un progetto imponente in grado di attirare il turista ed accoglierlo al meglio.

Sul potenziale del territorio aquilano si è concentrato anche il consigliere Pietrucci. “Grazie a questi ragazzi che hanno creduto fortemente in questo progetto, che può diventare un volano per la nostra città – ha sottolineato -. Lo scorso hanno L’Aquila ha avuto un boom di presenze importante che ha fatto capire che questo è il settore a cui devono puntare i giovani che, con grande coraggio, investono su lavori che possano nel tempo diventare punti di riferimento”.

Ha parlato invece di “grande segnale di rinascita”, il consigliere Daniele D’Angelo. “Nel 2020, la città ha costatato quanto la grande quantità di turisti che è realmente in grado di accogliere. Ora i tratta di fidelizzare i visitatori, farli tornare presentando del nuovo, andando oltre, uscendo dal centro storico, mostrando le mille sfaccettature del territorio e ampliando il suo raggio d’azione verso molte località ancore sconosciute anche agli stessi aquilani”.

Grazie a questa nuova realtà si stanno cercando di creare delle collaborazioni con altre associazioni che si propongono quali vettori di turismo verso le aree interne e la montagne”.

WelcomeAq è tra le altre cose uno degli attori che, insieme al senatore Quagliariello e alla fondazione Magna Carta, stanno collaborando per la realizzazione del Cammino dei Monti e dei Santi, un progetto in avanzato stadio di realizzazionee nella zona est dell’Aquilano che si inserisce nel filone del cosiddetto turismo lento.

Non solo. Sarà anche rivenditore dei pacchetti rivolti all’incoming, realizzati dalla Progetto Stiffe Spa, tra i principali partner della cooperativa Explora Tourism Services, nell’obiettivo, ha spiegato la presidente Antonella Arista, “di abbracciare un provincia e, più in là una regione, che hanno tanto da dare”.

“Abbiamo intenzione per il momento di rivolgerci al turismo di prossimità e ai residenti – ha precisato -. Un progetto che poi sarà molto più ampio e dal punto di vista tecnologico, proporremo implementazioni informatiche e tecnologiche sul comparto turistico in modo da essere pionieri nel territorio”.

A completare inoltre l’offerta di WelcomeAq, booking, ticketing, sightseeing, organizzazione eventi e, ha specificato la vice presidente dell’associazione, Maria Di Marco, un angolo specificatamente dedicato al merchandise di artigianato artistico locale”.

“L’intento – ha detto ancora -, è quello di fare da vetrina a aquilani meritevoli, vista anche la posizione della nostra agenzia, in pieno centro storico”.

“E’ stato difficile superare i primi dubbi e le paure una sfida per noi, su cui abbiamo scommesso, abbiamo trovato molta apertura anche a livelo istituzionale, abbiamo ottenuto il riconoscimento Iat, che ci sprona ancora di più a lavorare bene con tutte le realtà locale e di cui siamo molto orgogliosi”, ha dichiarato invece Even Ioannoni.

Un “in bocca al lupo” ai ragazzi di WelcomeAq, nella giornata di ieri è arrivato dagli assessori allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Liris, e del Comune dell’Aquila, Vito Colonna: “Un’iniziativa che può essere un’eccellente vetrina di promozione del territorio anche in vista della recente nomina della città a capitale europea dello sport 2022 che nel prossimo anno porterà il capoluogo abruzzese all’attenzione del pubblico internazionale”, hanno scritto in una nota.