L’AQUILA: WORKSHOP GRATUITO PER LA CRESCITA AZIENDALE CON OSM

L’AQUILA – Far crescere le aziende attraverso la formazione manageriale e la tecnologia di OSM, open source management.

È questa la mission di OSM L’Aquila, società di consulenza aziendale, che il 25 ottobre, alle 16, all’Auditorium dell’Ance, incontrerà imprenditori e manager della provincia dell’Aquila, con un workshop gratuito.

“Focalizzata fortemente sulle risorse umane con la convinzione che il capitale economico sia generato dal capitale umano, OSM che da oltre venticinque anni si occupa di crescita aziendale, ha organizzato questo workshop gratuito per divulgare i nuovi concetti utili e necessari a gestire l’attività aziendale, in un momento di forte cambiamento del mondo del lavoro”, si legge in una nota.

“Grazie a questo genere di workshop, circa l’80% delle aziende che vi ha partecipato ha registrato forti incrementi di fatturato e utili, intraprendendo poi un cammino più specifico grazie all’affiancamento dei consulenti OSM”, viene spiegato.

Al workshop saranno presenti il coordinatore OSM Area Adriatica, Pasqualino Scarpantoni e i titolari OSM partner L’Aquila, Luigi D’Orsogna e Milena D’Amico. Special guest sarà lo speaker di caratura internazionale e socio fondatore di OSM, l’imprenditore Paolo Ruggeri.

Ruggeri, che gestisce 13 aziende in diversi paesi nel mondo, negli ultimi anni, ha erogato presentazioni sul management a società Australiane, Americane, Canadesi, Brasiliane, Russe, Bulgare, Inglesi, Spagnole, Portoghesi e di molti altri paesi, oltre ad essere autore di numerosi best seller sul management e la gestione d’imprese. Tra questi spicca ‘The New Leaders – I Nuovi Condottieri’, tradotto e pubblicato in Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Giapponese, Russo, Bulgaro, Rumeno, che con le oltre 100.000 copie vendute è il libro italiano di Management più venduto al mondo. Nel 2018, assieme ad alcuni colleghi e concorrenti, ha formato l’Associazione ‘Imprenditore Non Sei Solo’ www.imprenditorenonseisolo.it, una non profit che ha lo scopo di azzerare i casi di suicidio di imprenditori in Italia e di assistere gratuitamente gli imprenditori in forte difficoltà finanziaria. Il suo operato, negli anni, ha influenzato la vita di centinaia di migliaia di persone e di decine di migliaia di aziende in tutto il mondo.

Partecipare al workshop è molto semplice; basta accedere al link https://eventiosm.it/event/2023-10-25-laquila-imprenditore-di-successo e riempire il form a disposizione.

Per chi non riuscisse ad iscriversi online è comunque possibile iscriversi il giorno dell’evento.