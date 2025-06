L’AQUILA: YOGA IN PIAZZA DUOMO PER 200 PERSONE NEL GIORNO DEL SOLSTIZIO

L’AQUILA – Niente palchi né filtri. Solo un’insegnante, una cassa, una lezione di yoga, il centro storico e un gruppo di persone unite da un respiro comune per salutare il sole nel giorno più lungo dell’anno. Oltre duecento persone hanno partecipato questa mattina alla lezione gratuita di yoga organizzata in piazza Duomo, all’Aquila, in occasione del solstizio d’estate e della Giornata internazionale dello yoga. Con San Massimo, il Duomo, nascosta dall’impalcatura del cantiere della ricostruzione post sisma, ma la facciata della chiesa delle Anime Sante in tutto il suo splendore, l’iniziativa ha colorato la piazza.

Promossa dal Paq Center con il patrocinio del Comune dell’Aquila e del Consiglio regionale d’Abruzzo, è stata guidata dall’insegnante Eleonora Cucchiarelli, con il coordinamento di Piergiorgio Lalli. Un momento simbolico e partecipato, aperto anche ai neofiti. Ai partecipanti è stato chiesto di portare con sé un tappetino e un accessorio di colore giallo, simbolo dell’estate e della luce. L’evento, ispirato a celebri raduni internazionali come quello di Times Square a New York, rappresenta una prima assoluta per il capoluogo abruzzese. L’obiettivo: riportare l’attenzione sul corpo, sul silenzio e sul movimento consapevole all’interno dello spazio urbano.