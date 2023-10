L’AQUILA: ZUCCHE E FANTASMI PER LA LIGHT RUN 2023

L’AQUILA – Se le luci della prova in notturna, lo scorso anno, avevano illuminato il parco del Castello, cuore del Festival ‘Riscoprire l’Europa’, stavolta la concomitanza con la sera di Halloween, martedì 31 ottobre, ha spinto gli organizzatori a dare alla Light Run 2023 a decorare il percorso di gara con zucche, fantasmi e allestimenti a tema.

La corsa, inserita nel calendario ufficiale di ‘L’Aquila rinasce con lo sport’, sarà particolare: una non competitiva di 5 chilometri in un circuito ricavato proprio intorno al Forte Spagnolo. Si potrà correre o camminare per un momento di aggregazione e socialità ma anche goliardia.

La collaborazione con Abruzzo Horror Festival ha spinto gli organizzatori a chiedere ai partecipanti che se la sentono di correre in costume, in particolare i bambini chiamati a gareggiare nelle prove ‘Kids’ che precedono il via ufficiale, in programma martedì 31 alle 18.30 davanti all’Auditorium del Parco.

Per informazioni e iscrizioni: 348.7462531, oppure si può far riferimento allo Sport Hub dell’Aquila Calcio in corso Vittorio Emanuele, 79, anche per ritirare il pacco gara.

Ai primi 40 iscritti verrà consegnato un braccialetto led e a tutti la t-shirt della manifestazione con un pettorale dedicato sempre a tema Halloween.

“Con questa gara – commenta il presidente di Atletica Abruzzo L’Aquila Valter Paro – chiudiamo un anno di attività iniziato proprio al parco del Castello con la staffetta 4×3. Poi, a maggio, in 500 abbiamo dato vita alla Stracittadina grazie anche alla mutua collaborazione con la Guardia di Finanza i cui cadetti hanno partecipato in massa. Sempre insieme a loro abbiamo reso omaggio al maresciallo Vincenzo Giudice, trucidato dai nazisti, con una corsa commemorativa. Abbiamo anche portato avanti – aggiunge – la Run4hope, staffetta non competitiva dall’Aquila a Montorio al Vomano (Teramo) per sostenere la ricerca e coadiuvato l’organizzazione della One Hundred, l’ultra-trail dal Gran Sasso all’Aquila”.

“A dicembre – conclude – in occasione della nostra conviviale di fine anno, in cui celebreremo l’avvio delle attività dedicate ai pià piccoli, ci saranno le premiazioni del circuito ‘Corri il contado’, un calendario di prove in vari paesi delle aree interne”.