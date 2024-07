L’AQUILA: CONTROLLI STRADALI NEL WEEKEND, 49 INFRAZIONI E 5 PATENTI RITIRATE

L’AQUILA – Dando seguito a quanto condiviso nei recenti Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla base delle direttive del Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, anche in quest’ultimo fine settimana sono stati capillari, sulle strade della provincia, i controlli effettuati dalle forze dell’ordine.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, sono state controllati 628 veicoli e 775 persone, con 49 infrazioni rilevate e 5 documenti ritirati.

L’azione di contrasto attuata costantemente sulle arterie del territorio aquilano e intensificata in questi periodi estivi di maggior afflusso nelle principali località turistiche, è supportata inoltre da iniziative di prevenzione, tra le quali in particolare quella della diffusione tra la cittadinanza dell’opuscolo sull’incidentalità stradale recentemente elaborato dalla Prefettura dell’Aquila in collaborazione con l’Automobil Club d’Italia, che intendono contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno e sulla necessità della prevenzione rispetto a comportamenti sbagliati nella guida dei veicoli.

Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, sul tema, sottolinea: “l’importanza di affiancare la costante e capillare opera di controllo delle Forze dell’Ordine, al quale va il mio ringraziamento, con comportamenti responsabili e consapevoli da parte di coloro si mettono alla guida di un veicolo. Il mancato rispetto delle regole che disciplinano la circolazione sulle strade è una minaccia per sé e per gli altri, oltre a costituire un costo sociale che impatta sulla comunità. Ecco perché è importante innalzare sempre più il livello di attenzione da parte di chi è alla guida.”

PREFETTURA L’AQUILA – Opuscabruzzoweb.it/…/PREFETTURA-LAQUILA-Opuscolo-Incidentalita-Stradale.pdfolo Incidentalità Stradale