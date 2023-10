L’AQUILANO AMERICO CICCHETTI NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

L’AQUILA – Americo Cicchetti, aquilano, è stato nominato Direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute.

Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale alla Cattolica di Roma, dirige anche l’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari (Altems) dell’ateneo.

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di 17 monografie in lingua italiana ed inglese, Cicchetti prende il posto di Stefano Lorusso che è andato a dirigere la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.

“È con profondo orgoglio che saluto la nomina di Americo Cicchetti, abruzzese dell’Aquila, a direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“L’ufficio di cui ha preso la guida Americo, a cui mi legano sentimenti di amicizia e stima, è di importanza strategica perché preposto alla definizione, monitoraggio e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e del piano sanitario nazionale”, fa osservare Liris.

“Da una vita il professor Cicchetti dedica il suo impegno all’organizzazione e alla gestione dei sistemi sanitari e ha assunto responsabilità in organismi scientifici e istituzioni a livello nazionale ed internazionale”, ricorda il senatore, “rappresenta un autentico orgoglio per l’Abruzzo e per la città dell’Aquila, di cui è uno dei migliori ambasciatori”.

“Auguro ad Americo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare al meglio il nuovo prestigioso e delicato incarico”, conclude Liris.