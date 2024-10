L’AQUILANO BRUNO VESPA IMITATO AL GIALAPPASHOW, “IL DIGIUNO INTERMITTENTE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI”

L’AQUILA – Il giornalista e conduttore televisivo aquilano Bruno Vespa finisce imitato sul programma comico GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione su Tv8 dal 21 ottobre scorso ogni lunedì alle ore 21.30, e anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.

Ad imitare Vespa è Ubaldo Pantani, uno dei migliori imitatori italiani.

Nella prima puntata della quarta edizione del GialappaShow, il Vespa imitato da Pantani si è occupato, in una fantomatica puntata della sua trasmissione Porta a Porta, dell’argomento “più importante degli italiani: il digiuno intermittente”, capace di far passare in secondo piano la crisi economica discussa insieme all’ex premier, Mario Draghi, ed il Dalai Lama.

Citazione anche per la moglie di Vespa, l’ex magistrato aquilano Augusta Iannini: secondo il Vespa-Pantani, è stata lei a mettere il marito “a stecchetto”. (red.)

https://www.youtube.com/watch?v=HK4hNuNuMRo&ab_channel=Tv8it