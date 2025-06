L’AQUILANO CAPRETTI CONFERMATO ALLA GUIDA DI FIVA CONFCOMMERCIO ABRUZZO PER ALTRI 5 ANNI

L’AQUILA – Alberto Capretti, aquilano, presidente della Confcommercio dell’Aquila, è stato confermato, per il prossimo quinquennio, alla guida della Fiva Confcommercio Abruzzo. L’elezione si è svolta nel corso dell’assemblea regionale dell’Associazione, che si è svolta a Chieti, a cui hanno preso parte anche il presidente nazionale Fiva Confcommercio, Mimmo Enrico, il presidente della Confcommercio Abruzzo, Giammarco Giovannelli, il vice presidente Marisa Tiberio, che è anche presidente Confcommercio Chieti, Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara e lo stesso Capretti, che da un oltre un ventennio riveste la carica di presidente dell’Associazione ambulanti regionale.

“Nel prossimo mandato”, dichiara Capretti, “ci adopereremo, di concerto con la Regione Abruzzo, per il rilancio del commercio su aree pubbliche. Un percorso già avviato con l’assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca, con il bando da 2 milioni e 600mila euro per il sostegno al commercio ambulante e per l’ammodernamento delle attrezzature degli operatori. Il prossimo passaggio”, prosegue il presidente Capretti, “sarà incentivare, con un apposito sostegno finanziario, l’avvio di nuove attività nel settore del commercio su aree pubbliche da parte di giovani imprenditori”. Capretti, nel suo intervento in assemblea, ha posto l’accento “sulla necessità di riportare il commercio ambulante nei piccoli centri montani e della Costa”.

“I mercati rionali, le fiere, gli eventi a tema”, ha evidenziato, “rappresentano, oltre che un sostegno all’economia dei territori, un presidio sociale e un servizio alla clientela. In Abruzzo”, ha concluso Capretti, “stiamo lavorando alla programmazione di mercati quotidiani e di eventi fieristici a tema coinvolgendo i piccoli artigiani locali, che rappresentano una risorsa per la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni delle diverse aree dell’Abruzzo”.

“La riconferma del presidente Capretti alla guida della Fiva Abruzzo”, ha dichiarato il presidente regionale Confcommercio, Giovannelli, “è un segno importante di continuità e coesione di un sindacato rappresentato da operatori che hanno una grande esperienza, posta al servizio degli associati e del territorio. Con la Fiva Confcommercio stiamo collaborando per approntare una serie di iniziative finalizzate al rilancio del settore e ad una ancora più incisiva rappresentatività del commercio, anche nel dialogo istituzionale”.

Giovannelli ha rimarcato come “i mercati siano un presidio importante per molte realtà abruzzesi: a Capretti va tutta la nostra gratitudine per l’impegno sociale, anche in qualità di presidente della Confcommercio dell’Aquila, per il rilancio del territorio anche in vista dell’Aquila Capitale italiana della cultura 2026”.