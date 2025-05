L’AQUILANO JACOPO SCOTTI ENTRA NEL TEAM RED BULL ITALIA: “ORGOGLIO LOCALE NEL MONDO DEL BREAKING”

L’AQUILA – Un grande riconoscimento per la città dell’Aquila arriva dal mondo del breaking e degli sport estremi: Jacopo Scotti, in arte Snook, aquilano doc e direttore dell’accademia danza e palestra Zero Gravity, è stato scelto da Red Bull Italia come consulente e organizzatore per uno dei suoi eventi di punta, il Red Bull BC One Cypher Italy, svoltosi nei giorni scorsi presso la Stazione Leopolda di Firenze.

“Red Bull, marchio internazionale da sempre legato all’energia, alla creatività e al mondo giovanile – viene spiegato in una nota -, ha selezionato Jacopo per la sua profonda conoscenza del settore, la sua lunga esperienza nella cultura hip hop e il suo impegno ultraventennale nella scena del breaking. Un’eccellenza aquilana che ha saputo distinguersi a livello nazionale, tanto da entrare nella squadra di una realtà che, da sempre, valorizza i talenti più autentici e innovativi”.

“L’evento è stato un successo straordinario: oltre mille persone presenti alla Stazione Leopolda, una partecipazione senza precedenti per la competizione di breaking in Italia. Un pubblico giovane, vibrante, coinvolto, che ha vissuto un’esperienza unica, all’altezza degli standard internazionali della Red Bull”.

“È una grande soddisfazione per me poter rappresentare la mia città in un contesto così importante – dichiara Jacopo Scotti – Il breaking è una cultura che mi ha formato, e poter contribuire alla sua crescita con il supporto di un brand come Red Bull è qualcosa di speciale, spero di aver soddisfatto le aspettative ringrazio Red Bull Italia per la fiducia”.

Adesso i riflettori tornano puntati sull’Aquila, che dal 22 al 25 maggio ospiterà i Campionati Mondiali di Break Dance – Check the Style 2025: un evento internazionale unico, organizzato ancora una volta da Jacopo Scotti, che vedrà coinvolte oltre 40 nazioni e più di 1000 atleti provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione imperdibile per la città, pronta ad accogliere il meglio della scena mondiale della break dance.

Foto di Mauro Puccini.