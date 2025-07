L’AQUILANO SIMONE IANNI, 18 ANNI, SI CANDIDA AL TITOLO EUROPEO DI CROSSFIT

L’AQUILA – Dall’Abruzzo all’Olanda per provare a conquistare uno dei titoli europei più ambiti del Crossfit, il “Lowlands Throwdown”. Protagonista dell’impresa sportiva, il giovane atleta aquilano Simone Ianni, 18 anni compiuti lo scorso 5 luglio, studente dell’Itis “Amedeo d’Aosta”. Si sono qualificati in sette nella categoria “Teens Men” (nati tra il 2007 e il 2008), per l’Italia solo Simone, al terzo posto, e il ferrarese, Noah Temporin. Nelle gare finali di Eindhoven, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, si confronteranno con i belgi Pieters e Wilms, gli olandesi Sneekes e Mol, e col tedesco Lüttgau. Il “Lowlands Throwdown” è la principale gara di fitness dei Paesi Bassi, ma per il numero di partecipanti e il livello atletico è considerato lo spartiacque per l’accesso alle competizioni di livello internazionale. Una crescita sportiva velocissima quella di Ianni.

Scopre il Crossfit due anni fa, allenato dal team di Eugenio Morsani (Arkademy), e si distingue da subito in diverse manifestazioni nazionali, abbattendo record su record, dimostrando forza, disciplina e costanza. Il padre ha gestito per anni una nota attività commerciale all’Aquila nel settore ittico, oggi sta affrontando una dura malattia. Simone vuole conquistare l’Olanda anche in suo onore, e per raggiungere il suo sogno ha attivato una raccolta fondi online. Serve una piccola somma per sostenere le spese di viaggio e alloggio. Chi volesse contribuire a questa straordinaria impresa può donare tramite il sito https://www.gofundme.com/f/road-to-the-lowlands-throwdown-2025-sostieni-il-mio-sogno.